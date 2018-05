Mars voor Palestina 19 mei 2018

02u33 0

De moslimgemeenschap legt, onder voorbehoud van toelating van stad en politie, een vreedzame mars voor Palestina in. "De aanleiding is het recente zware geweld dat Israël tegen het Palestijnse volk gebruikte", zegt mede-initiatiefnemer Jamal Qnioun. Er doen vijftien organisaties mee.





De mars start op vrijdag 25 mei om 16 uur aan de Sint-Janskerk. Het gaat daarna richting Grote Markt. Het is niet de eerste betoging voor een vrij Palestina in Kortrijk. In 2014 was er al eens een mars en ook in 2002 was er een gelijkaardige manifestatie, toen 700 mensen op een Palestijnse solidariteitsbetoging opdaagden.





(LPS)