Marnixring schenkt 4.200 euro aan kankerkunde in AZ Groeninge

21 maart 2019

Het Bal van de Marnix, een initiatief van serviceclub Marnixring Kortrijk Broel op zaterdag 17 november 2018 in evenementenhal Depart op Weide, brengt 4.200 euro op. De cheque werd op maandag 18 maart overhandigd aan Stéphanie Decaluwe van de vzw Jean-Marie Bergen. Cardioloog Jean-Marie Bergen (62) vocht negen jaar tegen borstkanker. Hij verloor op 30 juli 2014 de strijd. Zijn wens was om de afdeling oncologie of kankerkunde in het ziekenhuis AZ Groeninge, waar hij met de beste zorgen werd omringd, te blijven steunen. De vzw steunt wetenschappelijk oncologisch onderzoek en projecten die de levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren.