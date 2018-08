Marktkramers weigeren verhuis 16 augustus 2018

De marktkramers van de maandagmarkt weigeren om permanent naar de Veemarkt te verhuizen, zoals burgerpartij Kortrijk Vooruit voorstelt.





"Politici gebruiken ons al jaren als speelgoed", zegt woordvoerder Bart Smissaert. "Het idee van Vooruit is niét besproken met ons. Zonder overleg een permanente verhuis lanceren, doe je niet. Niemand steunt het. Dat ze de slechte ondergrond in dolomiet en het opwaaiende stof op de Veemarkt eerst aanpakken, zoals we al vijftien jaar vragen. N-VA is in hetzelfde bedje ziek. Zij lanceerden een 'food hall' op de Veemarkt, ook al zonder overleg", aldus Smissaert. De marktkramers willen hun vaste stek op de Grote Markt, Doorniksestraat en Schouwburgplein houden. (LPS)