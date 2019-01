Marktkramers: “Geen plastic zakjes meer? We steunen!” Peter Lanssens

14 januari 2019

12u07 0 Kortrijk Schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a) wil in de loop van dit jaar bekomen dat er op àlle markten in Kortrijk, dus ook in de deelgemeenten, geen plastic zakjes meer worden uitgedeeld. “De mensen worden milieubewuster. We staan achter het initiatief”, zegt Bart Smissaert, boegbeeld van de maandagmarkt.

“Het weren van plastic zakjes op markten is een doel, maar we gaan het voor alle duidelijkheid niet verbieden”, stelt Herrewyn. “We plannen nu eerst een overleg met de marktkramers in, om te kijken welke alternatieven voor de plastic zakjes het meest geschikt zijn. We kunnen er eventueel ook een wedstrijd aan koppelen. Waarom bijvoorbeeld niet eens een tombola organiseren voor mensen die met herbruikbare tassen boodschappen doen op de markt. Ik ben blij dat er steun is. Het moet snel te realiseren zijn. Ik wil er nog in 2019 mee starten”, aldus Herrewyn. “Zowat de helft van de 77 marktkramers van de maandagmarkt is al op een alternatief overgestapt, zoals papieren zakken”, zegt Bart Smissaert. “En steeds meer marktbezoekers hebben al een eigen draagtas. Misschien kan Kortrijk, om het gebruik nog meer te stimuleren, een wedstrijd houden waarbij je herbruikbare tassen kan winnen. Dat gebeurde bijvoorbeeld al op de donderdagmarkt in Harelbeke”, aldus Bart Smissaert.