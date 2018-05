Marktkramer helpt valsmunters ontmaskeren 01 juni 2018

02u56 0 Kortrijk Dankzij een goeie beschrijving van de twee verdachten heeft een marktkramer in Kortrijk een belangrijk aandeel in de arrestatie van een koppel valsmunters.

Vorige maandag werd de man, net als een collega van hem, het slachtoffer van het malafide koppel. Ze betaalden aan zijn kraam met een vals briefje van 50 euro. Kort na de betaling had de marktkramer door dat hij gerold was maar intussen was het koppel natuurlijk al verdwenen.





De man sloeg alarm bij de politie, in de hoop dat het duo zich misschien nog in de buurt zou bevinden. Dankzij de persoonsbeschrijving van het slachtoffer kon de politie niet veel later de man van het malafide koppel arresteren.





Vlak daarna werd ook de vrouwelijke verdachte ingerekend. Tegen beiden is een strafdossier opgestart. Verwacht wordt, dat ze zich binnenkort voor de rechter zullen moeten verantwoorden.





(VHS)