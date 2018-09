Marktjes zijn hip... Kijk maar naar Kortrijk EERSTE ZONDAGSMARKT IN MARKE SUCCES, DONDERDAG START IN KOOIGEM PETER LANSSENS

02u30 0 Kortrijk Markten zijn weer volop in trek, vooral omdat steeds meer buurtwinkels verdwijnen, en dat merken ze in de Kortrijkse deelgemeenten. De eerste zondagsmarkt in Marke was een voltreffer met vijftien kramen én vrij veel interesse. Donderdag volgt Kooigem, en ook in Heule broeit er iets.

"Veel kleinhandelaars sluiten, omdat er geen opvolging is, waardoor de nood aan marktjes weer toeneemt." Nicolas Beugnies van Beugnies Les Chocolats, mede-initiatiefnemer van de nieuwe zondagsmarkt in de Marktstraat in Marke, vat het bondig samen. "Een markt doet de commerçe in een dorp draaien, zo geniet ook de horeca ervan mee, en het voorkomt dat het een slaapdorp wordt", aldus Beugnies, die er met Lisa en Stefaan Couwet, Pedro Dejaeghere, Robbe Duhayon en Caroline Deneef zijn schouders onder zet. Er daagden gisteren meteen zo'n vijftien marktkramers op. "Het zat goed. En we hadden ook veel bezoekers, we komen terug", stelt marktkramer Frank Tremerie uit Stasegem, die er onder meer met handtassen stond. "Het wordt een wekelijkse zondagsmarkt, telkens van 9 tot 14 uur", vult Beugnies aan. "Wie hier zijn waren aanprijst, mag één keer testen. Daarna heb je een leurderskaart nodig. We evalueren na acht weken."





Marke is niet de enige deelgemeente van Kortrijk waar de markt (noodgedwongen) weer in de lift zit. Zo zit Kooigem sinds eind 2017 zonder voedingswinkel. Ook daar komt er nu een wekelijkse markt, elke donderdag van 15.30 tot 18.30 uur op de Dreupelhoek achter de kerk. De eerste editie in Kooigem is komende donderdag. "We houden het voorlopig bij voeding, er komen vijf marktkramers", zegt mede-initiatiefnemer Dirk Devoldere.





Eule Mart

"Het gaat om vis, kip aan het spit, zuivel, groenten en fruit, en brood en banket. Mooi om te starten. Ook een marktkramer met vlees, beleg en bereide gerechten is welkom, maar dat is moeilijk op een namiddag. Zij zijn dan al blijkbaar volop aan het voorbereiden voor de dag nadien. Toch blijven we zoeken." Over naar deelgemeente Heule, waar het maandelijkse Eule Mart sinds april verleden tijd is in de fabriekshal van vroegere staalbedrijf De Meestere. "Toen de stad Kortrijk ons verplichtte om een leurderskaart in te voeren, halveerde het aantal standhouders naar zo'n twintig", zegt mede-initiatiefnemer Thomas Arickx.





"Dat was moordend in combinatie met bijvoorbeeld kosten om de hal te verwarmen. Het was financieel erg moeilijk om te overleven. Toch geven we niet op. We bekijken nu of er geen wekelijkse markt mogelijk is in Heule, in samenspraak met de organisatie Lokaalmarkt en eventueel de stadsboerderij Kortrijk. Op welke locatie, is nog niet beslist. Afwachten of het lukt, later meer hierover", aldus Thomas Arickx.