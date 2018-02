Marksesteenweg deels dicht 22 februari 2018

De Watergroep werkt vanaf maandag 26 februari anderhalve week in de Marksesteenweg. Verkeer uit de richting van Marke kan doorrijden naar de kluifrotonde Appel, want aan de Graaf Karel de Goedelaan komen er tijdelijk verkeerslichten. Verkeer dat vanaf kluifrotonde Appel naar Marke wil, wordt omgeleid via de Zandstraat, Minister Vanden Peereboomlaan, Weggevoerdenlaan, Engelse Wandeling, Dumolinlaan, Baliestraat en IJzerpoort. "De Watergroep wilde de Marksesteenweg eerst afsluiten, maar dankzij bemiddeling van onze minder hindercoördinator blijft er eenrichting mogelijk, stadinwaarts. Dat zal de verkeershinder toch een stuk beperken", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). (LPS)