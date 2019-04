Marie-Joseph en Laurent vieren samen 200 jaar Joyce Mesdag

10 april 2019

74 jaar puur liefdesgeluk hebben Marie-Joseph Vandermeersch en Laurent Vandewalle op hun teller. Géén rond getal, dat niet. Maar ‘Mi-Jo’ vierde gisteren meteen ook haar 98ste verjaardag, en samen met de 102 lentes van haar man Laurent komt het koppel aan maar liefst 200 levensjaren. “Inderdaad, mijn verjaardag viel altijd samen met onze huwelijksdatum”, zegt Mi-Jo. “Maar dat ik maar één cadeau kreeg elk jaar, kon mij nooit deren. Laurent is mijn hele leven lang de schoonste cadeau geweest die ik mij kon wensen.” Het koppel woonde vroeger in Wevelgem, waar Laurent zijn hele carrière lang een apotheek open hield. Sinds een dik jaar wonen ze in woonzorgcentrum Sint-Carolus in Kortrijk. Samen kregen ze vier kinderen, Kristien, Filip, Mieke en Bea, en die zorgden samen voor 8 kleinkinderen, en 18 achterkleinkinderen.