Marie blaast 100 kaarsjes uit 17 mei 2018

Marie Bosch vierde in de kantine van voetbalclub KRC Bissegem haar honderdste verjaardag. De weduwe van Maurits Despriet is een fervent kaarter. Ze trekt nog tweewekelijks met haar schoonzoon Jacky naar café 't Koningshof om er een kaartje te leggen. Ze kaart ook iedere maandag met vriendinnen in haar flatje en ze ontbreekt nooit op de wekelijkse kaarting in de cafetaria van het rusthuis, telkens op woensdag. Naaister Marie had vroeger jaren een winkeltje in Bissegem. Ze bewerkte allerlei kleren. Marie kreeg samen met Maurits twee zonen en twee dochters. De oudste zoon overleed op 52-jarige leeftijd. Marie heeft ook tien klein- en zeventien achterkleinkinderen.





(LPS)