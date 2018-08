Marginalen baas op Kamping Kitsch 20.000 FEESTVIERDERS GOOIEN ALLE REMMEN LOS JOYCE MESDAG

27 augustus 2018

02u32 1 Kortrijk Iets meer dan 20.000

bezoekers hebben zich zaterdag van hun meest marginale kant laten zien op Kamping Kitsch, het grootste verkleedfeest van het land. Wie tot aan het terrein





geraakte, moest





parkeren aan Kortrijk Xpo en met de pendelbus naar Evolis komen. "Maar dat ging supervlot", klinkt het.





De organisatie pakte voor deze editie uit met vier extra podia, met onder meer een Kamping Katsch-stage, waar internationale worstelsterren het tegen elkaar opnamen. Hanne Vanneste uit Wevelgem stond op de eerste rij. "Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar Marcel en Vicky straks. Krulspelden maakten haar outfit af. "Het is niet dat ik weet hoe dat moet, krulspelden steken, maar dat maakt niet uit, he."





Op de affiche stonden een pak bekende namen, van Balthazar Boma tot Brahim, van 2 Unlimited tot Frans Bauer en Sylver. Bart Kaëll was onder de indruk van die vele kleuren in het publiek. "Ik sta hier precies in een snoepwinkel", lachte hij.





"'Een van mijn leukste optredens ooit', vond hij", zegt organisator John Noseda. "Alle duizenden mensen zaten op de grond voor de Marie-Louise, dat had hij nog nooit meegemaakt."





Pendeldienst

Bezoekers konden dit jaar hun wagen niet meer parkeren op de site, omdat het deel dat vorig jaar als parking werd ingezet, ingenomen werd als festivalterrein. De organisatie investeerde daarom in een pendeldienst, die de hele dag festivalgangers oppikte aan het station van Kortrijk en aan Kortrijk Xpo. "In het algemeen is die pendeldienst vrij goed ontvangen", zegt Noseda.





Ine Vuylsteke uit Waregem was een van de pendelbus'klanten'. "Het is de eerste keer dat ik naar Kamping Kitsch kom, en ik ben blij dat ik er bij ben. Leuke sfeer, iedereen is uitgelaten... Dat ik een pendelbus moest nemen, stoorde me niet. Het ging echt héél vlotjes."





"Enig minpuntje was dat het verkeer wat vastliep toen iedereen bij het einde van het festival huiswaarts trok", zegt Noseda. "We leren hieruit: volgend jaar proberen we op dat moment nog meer agenten in te zetten."





Kamping Kitsch had dit jaar voor een stunt gezorgd: wie het logo van Kamping Kitsch liet tatoeëren, op kosten van het festival, mocht niet alleen afgelopen zaterdag gratis binnen, maar ook op alle toekomstige edities van het festival. "Dat was een eenmalige stunt", zegt Noseda.





Marven Van Torre (34) uit Izegem was een van de dapperen die er één lieten zetten. "Of ik geen spijt ga krijgen? Neen, zeker niet."





Vorig jaar werden 13.000 tickets verkocht, dit jaar waren er meer dan 20.000. Een festival dat elk jaar zó stevig groeit, blijft dat wel in Kortrijk? "We hebben in elk geval de bedoeling om hier te blijven", zegt Noseda. "Alleen hebben we wel een parkeerprobleem op te lossen: door de tweejaarlijkse vakbeurs Matexpo kunnen we de parking van Kortrijk Xpo niet gebruiken volgend jaar."





Kleine domper op de feestvreugde: bij het meldpunt kwamen zes meldingen van seksuele intimidatie binnen.