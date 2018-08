Manten slaat op Kalle op Belfort 07 augustus 2018

Manten en Kalle, dé symboolfiguren van Kortrijk, vechten momenteel een fikse ruzie uit. De beroemde klokkenluiders zijn als twee gouden figuurtjes op het Belfort op de Grote Markt vereeuwigd. Manten slaat normaal het uur en Kalle het halve uur. Maar sinds 26 juli slaat Manten onophoudelijk op Kalle. Dat komt omdat de mechaniek van de klok van het Belfort defect is, waarschijnlijk door de hitte. Er is ook een permanent een gepiep te horen, vermoedelijk door het schuren van metaal op metaal. Het gepiep veroorzaakt een beperkte geluidshinder op de Grote Markt en omgeving.





"Manten heeft een zonneslag", reageert schepen van Erfgoed Wout Maddens (Open Vld) met een knipoog. "We hebben aan het bedrijf Clock-O-Matic gevraagd het probleem op te lossen. Clock-O-Matic zoekt een technicus die kan langskomen, wat in principe deze week zal gebeuren", weet Maddens.





Wie Manten op Kalle wil zien slaan, moet naar de torenspits van het Belfort aan de kant van het stadhuis kijken.





Manten en Kalle zijn de oudste burgers van Kortrijk. Het oorspronkelijke beeld van Manten werd in 1382 na de slag van Westrozebeke naar Dijon in Frankrijk ontvoerd. De huidige figuurtjes zijn in 1961 door kunstenaar Victor Cassiman gemaakt.





Manten en Kalle zijn ook als Kortrijkse reuzen bekend. Zo kregen Manten en Kalle onlangs nog met Emma een eerste babyreus. (LPS)