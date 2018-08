Manten in de ban geslagen na 'ruzie' 08 augustus 2018

Dertien dagen heeft Manten onophoudelijk op Kalle geslagen op de torenspits van het Belfort op de Grote Markt, maar dat is voorlopig verholpen.





Manten ging door het lint nadat de mechaniek van de klok tilt was geslagen. Dat ging door het schuren van metaal op metaal ook gepaard met gepiep, wat beperkte geluidshinder op de Grote Markt met zich meebracht. Er kwam gisterenochtend eindelijk een technicus van het bedrijf Clock-O-Matic ter plaatse. "Door oververhitting was er kortsluiting ontstaan in een relais in de besturing", verduidelijkt Daan Vandenbussche. "Ik heb die relais uitgeschakeld, waardoor Manten niet meer op Kalle kan slaan. We hopen dat Kalle snel weer in goeie gezondheid zal zijn", lacht de technicus. "Ik kom na het zomerverlof met een collega terug om te zien wat de oorzaak van de kortsluiting is en hoe we die relais kunnen herstellen."





De beroemde klokkenluiders en oudste burgers van Kortrijk zijn als twee gouden figuurtjes vereeuwigd op het Belfort. Manten slaat het uur en Kalle het halve uur. Manten mag nu dus tijdelijk niet meer bewegen, maar de klok in de toren van het Belfort blijft ondertussen wel gewoon werken. Manten en Kalle zijn te bewonderen op de torenspits van het Belfort aan de kant van het stadhuis. (LPS)





