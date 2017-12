Man wordt onwel en sterft in station 02u32 0

Een man is gisteravond omstreeks 17.15 uur gestorven op een perron in het station van Kortrijk.





Vermoedelijk was de man net uitgestapt uit de trein en is onwel geworden. De hulpdiensten snelden ter plaatse en reanimeerden de man geruime tijd.





Alle hulp kwam helaas te laat, de man overleed op perron vier in het station van Kortrijk. De brandweer kwam ter plaatse om het lichaam van de persoon af te schermen.