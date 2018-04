Man voor rechter nadat hij joint doorgeeft aan bob'er 18 april 2018

Een 32-jarige man uit Kuurne moest zich gisterenochtend op de rechtbank verantwoorden voor het roken van een joint op het King Kong Parkfest vorig jaar in Kortrijk. De man werd betrapt op het roken van een joint. "Het was een joint die doorgegeven werd", vertelde de man. "Ik kreeg de joint in mijn handen, trok er aan en wou hem doorgeven aan iemand anders. Alleen bleek de man aan wie ik hem doorgaf een bob'er was. Niet slim en brute pech natuurlijk." De man vergat nadien zijn minnelijke schikking van 100 euro te betalen en moest zich dus verantwoorden voor de rechter. Hij riskeert een geldboete van 120 euro. Vonnis op zeven mei.





(AHK)