Man voor rechter na slag aan kerel met Anderlechttruitje 29 mei 2018

Een 41-jarige man uit Kortrijk riskeert een celstraf met probatie-uitstel van vier maanden omdat hij op 17 mei 2015 een vuistslag gaf aan een andere man omdat hij een voetbaltruitje aanhad van Anderlecht. Dat gebeurde aan de fastfoodketen McDonalds in Kortrijk. De slag was te zien op de camerabeelden van McDonalds. Het slachtoffer liep door de slag zes losse tanden op. Volgens de beklaagde die supporter is van Club Brugge sloeg de Anderlechtsupporter eerst tegen hem, maar staat die slag niet op de camerabeelden. Hij vraagt een milde werkstraf. Vonnis op 25 juni. (AHK)