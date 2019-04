Man toont geslachtsdeel aan tiental jonge vrouwen om scheiding te verwerken Hans Verbeke

03 april 2019

10u47 0 Kortrijk Een dertiger uit Kortrijk riskeert één jaar met uitstel omdat hij op straat een tiental keer jonge vrouwen opwachtte en vervolgens voor hun ogen masturbeerde of zijn geslachtsdeel toonde. “Ik was net gescheiden en had het daardoor bijzonder moeilijk”, probeerde D. zich te verdedigen. “Maar het was fout. Ik laat me ook blijvend begeleiden, zodat dit niet meer kan gebeuren.”

D. joeg in de periode van augustus 2017 tot februari 2018 een tiental jonge vrouwen, zelfs enkele minderjarigen, de stuipen op het lijf. De man ging telkens op dezelfde manier tewerk. Hij speurde naar potentiële slachtoffers die ’s avonds alleen op pad waren, te voet of met de fiets. Hij volgde hen eerst een tijdje, haalde hen vervolgens in en hield wat verderop halt. Op het moment dat de slachtoffers langs zijn wagen passeerden, stapte hij uit, stak zijn broek naar beneden en liet zijn penis zien. In bepaalde gevallen masturbeerde hij ook voor de ogen van zijn slachtoffers.

Dader is geen seksueel roofdier, zegt zijn advocaat

Eén van de jonge vrouwen die de weinig benijdenswaardige eer kreeg om het pad van D. te kruisen, nam met haar smartphone een foto van zijn wagen. Geconfronteerd met dat ene feit, gaf de man spontaan toe dat hij in totaal een tiental keer in de fout was gegaan. “Mijn cliënt had het bijzonder moeilijk omwille van zijn scheiding”, legde z’n advocaat uit. “We moeten de feiten nuanceren. D. is geen seksueel roofdier, integendeel. Hij heeft nu een nieuwe relatie met mooie vooruitzichten. Hij zal dergelijke feiten niet meer plegen en laat zich, op eigen initiatief, al een tijd begeleiden om dat waar te maken.” De advocaat vroeg de opschorting voor D. maar het openbaar ministerie stelde haar veto. Vonnis op 24 april.