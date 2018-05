Man terecht voor wurgen stiefzoon (5) 12 mei 2018

Een 33-jarige man uit Bree blijft voor de rechter ontkennen dat hij in juni 2016 het 5-jarig zoontje van zijn toenmalige vriendin uit Kortrijk wurgde of sloeg. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden celstraf en een boete van 400 euro. Joeri H. leerde zijn vriendin eind 2015 via een datingsite kennen. Ze startten een relatie, maar die was van korte duur. De 5-jarige zoon van de vrouw verklaarde plots dat H. hem met twee handen bij de keel had gegrepen, twee vingers in zijn keel had geduwd en had geslagen. Een dokter stelde inderdaad verwondingen vast. Volgens de moeder van de jongen hield haar toenmalige vriend er vooroorlogse opvattingen over straffen op na. Joeri H. kaatste de bal naar de vrouw terug en beschuldigde haar van de agressieve behandeling van haar zoon. Vonnis op 23 mei. (LSI)