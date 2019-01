Man terecht omdat hij ex

23 januari 2019

Een 43-jarige Nederlandse Somaliër uit Kortrijk riskeert zes maanden celstraf en een boete van 800 euro voor partnergeweld. Op 21 mei 2018 was hij toevallig samen met zijn ex-echtgenote aanwezig in het park aan ’t Plein in Kortrijk. Jamaal M. bood haar enkele onbruikbare spullen voor hun dochtertje van anderhalf jaar aan maar de vrouw weigerde. Toen ze hem om geld vroeg om voor hun dochter te zorgen, slingerde de man haar allerlei verwijten naar het hoofd en werd agressief. Tijdens de discussie gaf hij haar plots een trap in het gezicht en duwde haar in de struiken. Het dochtertje zag alles gebeuren. De vrouw liep een neusbreuk op. Na de schermutseling vluchtte M. weg. Uiteindelijk kon hij in het Groeningepark opgepakt worden. Aan de rechter vroeg Jamaal M. een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 6 februari.