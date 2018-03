Man scheurt met 190 km/uur over E17 10 maart 2018

"Levensgevaarlijk", zei de procureur over het rijgedrag van X.V.S. uit Kortrijk. De man werd vorig jaar door de politie opgemerkt toen hij met 190 km/uur over de E17 in Kruishoutem scheurde. Zijn rijbewijs werd toen 15 dagen ingetrokken. De man kwam niet opdagen, maar stuurde zijn advocaat. "Mijn cliënt betwist niet dat hij te snel reed", vertelde die. "Hij stond onder grote stress." De rechter legde een boete van 480 euro en 15 dagen extra rijverbod op. (TVR)