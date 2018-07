Man riskeert vier jaar cel voor nieuwe brandstichting 18 juli 2018

Voor de derde keer in zijn leven moest een 68-jarige man uit Wevelgem zich voor een rechter verantwoorden voor brandstichting. André V. riskeert daarom maar liefst vier jaar effectieve celstraf. Op 10 mei goot hij frituurolie op een vuilniszak voor de woning van zijn ex-vriendin in Kortrijk en stak die in brand. Hij was dronken en kwaad nadat zijn ex naar het huis van een vriendin was gevlucht om aan hem te ontkomen. Veel schade richtte de brand niet aan maar onder invloed van alcohol kampt V. duidelijk met een voorliefde voor vuur. Hij liep vroeger al twee veroordelingen op voor brandstichting in Wervik en Poperinge. Ook toen lag een afgesprongen relatie aan de basis. Dit keer moest hij zich ook verantwoorden voor belaging omdat hij zijn ex blijft bellen en sms'en. Voor de belaging vroeg V. de vrijspraak. "Ik woonde zelfs weer bij haar, ze zorgt nog altijd voor mijn hond", vertelde hij aan de rechter. "Vanuit de gevangenis blijft hij brieven schrijven. Ik wil dat het stopt", aldus zijn ex. V. vroeg een voorwaardelijke celstraf met voorwaarden om zich te kunnen laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem. Op 19 september zal uit een rapport van een justitie-assistent blijken of dat aangewezen is. (LSI)