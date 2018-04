Man riskeert maand cel voor middelvingers naar politie 10 april 2018

Een 20-jarige jongeman riskeert een gevangenisstraf van één maand omdat hij op 15 mei vorig jaar twee middelvingers opstak en verwensingen riep naar een politiecombi die onder de tunnel in de Doorniksewijk passeerde. De agenten beslisten om tot een controle over te gaan waarop de jongeman niet meewerkte. Sammy D. ontkent de feiten. Zijn advocate vroeg de vrijspraak. Eerder op de zitting werd de jongeman al veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf omdat hij meewerkte aan een gijzeling. Sammy D. zit op dit moment al in de gevangenis en heeft al een rijk gevuld strafregister. Vonnis op 30 april. (AHK)