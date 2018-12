Man reageert agressief op onschuldige vermaning VHS

18 december 2018

18u57 0

Reageren als gestoken door een wesp als de politie je doet stoppen, is nooit een goed idee. Dat weet nu ook Ali C., een man uit onze regio. Toen hij in januari van dit jaar in Kortrijk ter hoogte van wegenwerken door een tijdelijk rood licht reed, werd dat gezien door een politiepatrouille die ook in de file reed. De inspecteurs zetten Ali C. aan de kant en wilden hem een vermaning geven, omdat ze er van uit gingen dat de man onbewust door het rood was gereden. C. reageerde echter meteen verbaal agressief. Hij ontkende de inbreuk en vond dat hij geviseerd werd. Toen de politie hem vroeg om zijn boorddocumenten en rijbewijs te overhandigen, weigerde hij dat. “Mijn cliënt reageerde verbouwereerd omdat hij er van overtuigd was dat het licht op groen stond”, probeerde zijn advocate de rechter te overtuigen. “Maar zijn reactie was misplaatst, dat beseft hij ook wel. De vrees om geverbaliseerd te worden, deed hem zo reageren.” Ali C. kreeg van de politierechter een rijverbod van vijftien dagen. Hij moet ook 640 euro boete betalen.