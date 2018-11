Man legde werknemers te slapen op matras 15 november 2018

02u27 1 Kortrijk De 46-jarige zaakvoerder van een bouwbedrijf uit Kortrijk zit in de cel op verdenking van illegale tewerkstelling, zwartwerk en mensenhandel.

De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding intussen met een maand. Tayeb B. werd donderdag opgepakt na een doordeweekse controle van de sociale inspectie. Volgens arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere moesten de werknemers van de Algerijn, landgenoten van de man, overnachten in een abominabel pand.





De inspecteurs troffen er onder meer matrassen aan op de grond. Hoeveel werknemers B. precies liet slapen in het gebouw, zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen. De man ontkent alvast dat er sprake is van mensenhandel





(SDVO)