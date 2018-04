Man gooit drugs over omheining Decathlon vanuit auto 26 april 2018

Een 34-jarige man uit Kortrijk riskeert negen maanden gevangenisstraf voor het bezit van cocaïne. Sören D. botste met zijn auto op 29 juli vorig jaar op een verkeerscontrole in de Beneluxlaan. Omdat de Kortrijkzaan cocaïne aan boord had, probeerde hij via de parking van sportwinkel Decathlon te ontsnappen aan de controle. Hij gooide daarbij een rugzak door zijn raam over de omheining van de winkel. De agenten slaagden erin Sören D. te onderscheppen en vonden ook zijn rugzak terug. Daarin zaten enkele paxons cocaïne. De man werd in 2013 en in 2016 ook al eens veroordeeld voor drugsfeiten. De zaak werd voor sluiting van debatten gezet op twee mei. De man krijgt dan de kans om een medisch verslag voor te leggen waaruit blijkt dat hij een werkstraf kan uitvoeren. Hij riskeert ook nog een geldboete van 8.000 euro. (AHK)