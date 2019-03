Man drie keer gestoken met mes tijdens

stormachtige relatie

20 maart 2019

15u10

Bron: LSI 0 Kortrijk Dat de relatie tussen een 36-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Kortrijk in 2017 niet harmonieus verliep, is een understatement. Ze moesten zich woensdag beiden voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor wederzijdse slagen. De vrouw haalde tot drie keer toe uit met een mes. “Uit wettige zelfverdediging”, aldus haar advocate.

In april 2017 kregen Edouard D. (36) en Saida S. (34) een relatie. Algauw kwamen er ruzies van. Die gingen vaak over problemen met alcohol en drugs. Op 15 september 2017 ging het een eerste keer helemaal fout. D. greep zijn partner bij de keel en duwde haar in glasscherven. Nauwelijks een maand later zat het er opnieuw bovenarms op. Tijdens de ruzie greep S. naar een zakmes en haalde uit naar zijn buik. In de maanden die volgden, deed ze dat nóg twee keer. Telkens bleken de verwondingen beperkt. “Het einde van de relatie was nodig om een fatale afloop te vermijden”, vond de openbare aanklager. Het vorderde voor beiden een celstraf van zes maanden en een boete van 1.200 euro. D. vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren. Hij zegde zijn vroegere milieu definitief vaarwel. “Ik ben blij dat die periode voorbij is”, vertelde hij aan de rechter. Saida S. liet de verdediging aan haar advocate over. Zij vroeg de gunst van de opschorting. Vonnis op 8 mei.