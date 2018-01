Man aan de haal met kassageld restaurant 02u46 1 Foto Hans Verbeke De dader griste het geld mee uit de lade van de kassa van Beau M op de Grote Markt in Kortrijk.

Een onbekende man is er maandagavond iets na negen uur vandoor gegaan met het cash geld dat in de kassa stak van restaurant Beau M, op de Grote Markt in Kortrijk.





"We vermoeden dat de man zijn moment heeft afgewacht", zegt zaakvoerster Stefanie Labis. "Hij kwam binnen toen de serveerster net even naar achter was gegaan om haar neus te kunnen snuiten. Alles ging razendsnel. Hij liep naar de bar, trok de kassa open, griste het geld eruit en verdween weer." De zaakvoerster hoopt dat de dader geïdentificeerd wordt en besloot de politie een handje te helpen door een foto van de dief op sociale media te posten. "We begrijpen dat een slachtoffer zo snel mogelijk opheldering wil, maar een foto van een verdachte verspreiden via sociale media is allerminst aan te raden", zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. "Zo'n bericht kan ook het onderzoek schaden omdat de verdachte, als het erop aan komt, kan protesteren tegen het feit dat zijn privacy werd geschonden. Op die manier loopt het slachtoffer kans om nog meer benadeeld te worden. Camerabeelden maken is oké, maar het is beter dat alleen de speurders die te zien krijgen."





