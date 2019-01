Man (47) riskeert 12 maanden cel

Alexander Haezebrouck

28 januari 2019

14u41 0 Kortrijk Een 47-jarige man uit Kortrijk riskeert twaalf maanden celstraf omdat hij zijn gezin jarenlang zou geterroriseerd hebben. Zijn ondertussen bijna ex-echtgenote kreeg vaak klappen, net zoals de minderjarige zoon van het gezin. De beklaagde minimaliseert de feiten.

In november 2017 kreeg Ahmed E. ruzie met zijn echtgenote. Ahmed E. gaf haar toen enkele vuistslagen in het gezicht. Hij bedreigde haar ook meermaals met de dood. Op 20 februari vorig jaar besloot de vrouw met haar kinderen te vluchten en onderdak te zoeken bij haar broer. Toch liep het op 29 juni vorig jaar weer mis. Ahmed E. kwam toen onverwacht oog in oog te staan met zijn 16-jarige zoon in de pitazaak Pittaland in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. Een getuige zag toen hoe de man zijn zoon een klap gaf. Ahmed E. minimaliseert de feiten. “Ik heb mijn vrouw en zoon nooit geslagen”, zegt de man. “Ik ben uitgehuwelijkt geweest met die vrouw, zij wou nooit werken, maar hield wel altijd mijn bankkaart bij en ik was dat beu. In de pitazaak zag ik plots mijn zoon en betaalde ik voor zijn eten. Ik wou hem een knuffel geven, maar hij duwde mij weg, ik heb hem niet geslagen. ” De man werd in 2016 al eens veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn echtgenote en kinderen. Naast de celstraf riskeert hij ook en geldboete van 1.600 euro. Vonnis op vier februari.