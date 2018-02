Mama's en kindjes samen naar de fitness ELIEN VEYS OPENT MAMOOVE VOOR DRUKBEZETTE MOEDERS JOYCE MESDAG

24 februari 2018

02u35 0 Kortrijk Mama's die geen tijd vinden om te sporten kunnen voortaan terecht bij Mamoove, een sportconcept waar mama's én hun kinderen welkom zijn. "Terwijl mama traint, kan dochter- of zoonlief zich uitleven in de speelhoek", legt bedenkster Elien Veys, zelf mama van Warre (3), uit. Tot zo ver de theorie. "Soms komt mijn dochtertje bovenop me liggen tijdens een oefening, dat maakt het wel ietsje lastiger", lacht Lieselot.

Elien Veys geeft al 10 jaar conditietraining bij Sportgroep de Vaste Vuist in Lauwe. Dat het moeilijk is om als jonge mama tijd vrij te maken om te gaan sporten, is een vaak gehoorde verzuchting. "Je zou wel graag wat meer sporten, maar als je 's avonds éindelijk klaar bent met alle huishoudelijke taken, en je kinderen zitten eindelijk in bed, heb je vaak gewoon geen fut meer om nog iets te doen", zegt Elien, die zelf mama is van Warre (3). "En als je partner niet thuis is om op de kinderen te passen, moet je een babysitter zoeken."





Speelhoek

Elien, die momenteel in Harelbeke woont, maar binnenkort terugkeert naar Wevelgem, vond in feestzaaltje Het Kleurenhuis een ideale locatie om daar iets aan te doen. Tijdens het weekend wordt er geklonken op verjaardagen en geboortes, op woensdagnamiddag komen mama's er zich in het zweet werken in het gloednieuwe fitnessconcept 'Mamoove'. De kindjes, die mogen ze gewoon meenemen. Er liggen kleurpotloden, speelgoed en boekjes.





Begeleiding

"Het is niet zo dat we hier samen trainen voor grootse sportprestaties" , zegt Elien.





"De mama's komen hier om hun conditie op te krikken. Ze sporten in groepjes. Het eerste half uurtje doen we enkele oefeningen samen op de mat, en daarna sporten ze telkens maar een paar minuutjes aan één stuk maar in totaal ook een half uurtje op de toestellen, zoals een loopband en een crosstrainer. We maken samen een schema op, afhankelijk van hun achtergrond en hetgeen ze graag willen bereiken." Ook zwangere vrouwen zijn welkom. "Die stoppen vaak met sporten, omdat ze niet goed weten wat ze nog wel en niet mogen doen. Hier krijgen ze de juiste begeleiding, en kunnen ze met een gerust hart aan hun conditie blijven werken."





Tevreden

Lieselot Vanhoutte, Fien Decoene en Janne Decoene, alle drie uit Kortrijk, zijn alvast overtuigd. "Dankzij Mamoove vinden we eindelijk weer de tijd om te sporten." Tijdens de training zijn de twee kindjes wel heel erg 'aanwezig'. Zo komt het dochtertje van Lieselot vaak op mama liggen als ze bezig is met oefeningen. "Ach, dat maakt de oefening alleen een beetje lastiger", lacht Lieselot. "Ik merk dat het vlotter gaat wanneer er méér mama's tegelijk aan het sporten zijn", zegt Elien.





"Dan zijn er meer kinderen, en dan houden ze elkaar wat beter bezig. Maar het is ook niet erg als kindjes even willen meedoen, of als de mama even moet gaan kijken naar de mooie tekening die ze hebben gemaakt. Zolang de mama's maar tevreden naar huis terugkeren."