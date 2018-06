Madlen (28) naar Team Burgemeester 08 juni 2018

Madlen Aslanyan-Barsegian (28) krijgt een plaats bij Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk.





Ze was vroeger een van de drijvende krachten van de elektronische muziekvzw Ohm en het techno- en housefestival Voltage in de beschermde elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem. Madlen werkt nu als e-businessmanager bij het bedrijf Defrancq Bouwspecialiteiten. Ze is een voorbeeld van hoe integratie werkt in Kortrijk. Haar ouders ruilden, toen Madlen 6 jaar was, Jerevan in Armenië voor Kortrijk in.





Om hun kinderen - haar broer Sergei is huisarts - een betere toekomst te geven. Moeder is filologe en vader ingenieur.





