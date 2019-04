Machinefabrikant vrijgesproken voor ongeval, waarbij arbeidster met hoofd onder machine belandde Siebe De Voogt

17 april 2019

10u23 0 Kortrijk Machinefabrikant Michel Van de Wiele NV uit Marke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor een zwaar arbeidsongeval, waarbij een arbeidster met haar hoofd in een machine geklemd raakte. Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat er onvoldoende beveiliging werd voorzien.

De feiten speelden zich op 20 oktober 2016 af in de vestiging langs de Michel Vandewielestraat. Het slachtoffer was er die dag opleiding aan het geven aan een uitzendkracht bij de vernikkelingslijn: een machine waarmee haken geproduceerd worden. De vrouw wilde een kwaliteitscontrole uitvoeren en boog zich daarom voorover in de machine. Die schoot plots weer in gang, waardoor ze met haar hoofd en schouders geklemd raakte onder een blok. Het slachtoffer had bijzonder veel geluk, want op de bewuste blok zaten volgens het arbeidsauditoraat stalen pinnen die haar hoofd gelukkig niet doorboorden. Uiteindelijk kwam de vrouw er vanaf met een gescheurde onderlip en verschillende snijwonden in het gelaat.

Vrijspraak

De sociale inspectie stelde na het ongeval verschillende gebreken vast. De NV Michel Van de Wiele moest zich bijgevolg vorige maand voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden. “Wij zijn van oordeel dat het slachtoffer onvoldoende ervaring had om die uitzendkracht op te leiden”, stelde de arbeidsauditeur. “Ze werkte vooraf zelf als uitzendkracht in het bedrijf, maar was amper tien dagen vast in dienst. Bovendien was de tweehandsbediening van de vernikkelingslijn niet veilig. Normaal kon die niet in gang schieten, zonder dat beide knoppen werden ingeduwd. De bijhorende noodstop functioneerde de dag van het ongeval eveneens niet.”

De machinefabrikant hing 21.600 euro boete boven het hoofd, maar de Brugse strafrechter sprak het bedrijf woensdagmorgen vrij. “Het is veeleer aannemelijk dat de kern van het probleem was dat die dag uitzonderlijk twee mensen in plaats van één de machine bedienden, zodat de ene de tweehandsbediening kon indrukken, terwijl de andere zich in de gevarenzone bevond. Bovendien bestaat er onduidelijkheid over de noodknop, aangezien de vaststellingen pas zes maanden na het ongeval werden gedaan.” Volgens de rechtbank was de werkneemster die de opleiding gaf ook voldoende opgeleid.