Maandagmarkt voortaan tot 14 uur 01 juni 2018

Wie in juni de maandagmarkt in Kortrijk bezoekt, kan er voortaan tot 14 uur boodschappen doen. Dat is een uur langer. "Zo kunnen naast de trouwe marktgangers ook langslapers, toeristen en werknemers die een middagpauze nemen, profiteren van het gevarieerde aanbod van de maandagmarkt", zegt schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). "Indien het proefproject in juni de maandagmarkt een duwtje geeft, zullen de kramen ook in juli, augustus en september tot 14 uur open zijn." De maandagmarkt staat op de Grote Markt, Doorniksestraat en Schouwburgplein en bij festiviteiten op de Veemarkt. (LPS)