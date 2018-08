Maandagmarkt naar Veemarkt? 13 augustus 2018

Opvallend voorstel van Kortrijk Vooruit. De burgerpartij wil de maandagmarkt permanent op de Veemarkt onderbrengen als de partij na de gemeenteraadsverkiezingen mee aan zet is. De maandagmarkt staat nu op de Grote Markt, de Doorniksestraat en het Schouwburgplein. Maar als er evenementen zijn in de binnenstad, verhuist de maandagmarkt telkens naar de Veemarkt. De verkoopcijfers zijn daar echter minder goed. "Maar als de maandagmarkt een permanente plaats krijgt op de Veemarkt, zullen de mensen het gewoon worden, zal de omzet stijgen en moet er niet meer verhuisd worden", zeggen Geo Verstichel en Steven Caulier. "Er is wel één voorwaarde: laat de ondergrond van de Veemarkt vernieuwen." (LPS)