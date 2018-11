Maand voorwaardelijk voor wapen kamperende dakloze R8 22 november 2018

De dakloze Rus die in de zomer van vorig jaar door Kuurns burgemeester Francis Benoit werd ontdekt toen hij op de middenberm van de Kortrijkse ring R8 kampeerde, is door de rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één maand voor illegaal wapenbezit. Dat is een mildere straf dan die die hij bij verstek had gekregen. Toen zijn kampeerplaats ontdekt en opgerold werd, vond de politie een illegaal jachtwapen in zijn tent. "Gekocht op een rommelmarkt in Kortrijk", klonk het. "Hij gebruikte het om op muizen te schieten die uit waren op zijn eten." Saydkhuyseyn El M. liep eerder al drie veroordelingen op voor illegaal wapenbezit. Hij verblijft nu in een opvangcentrum in Ieper. (LSI)