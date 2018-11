Maak kennis met Ghislain 2.0 BLOEMIST KRIJGT MERKNAAM EN ONTDEKT SOCIALE MEDIA PETER LANSSENS

16 november 2018

02u28 0 Kortrijk De bloemist die bijna failliet ging door wegenwerken, krijgt nóg meer hulp. Hij heeft nu met Ghislain een nieuwe merknaam. Er is ook een offensief op sociale media op komst.

Dat Ghislain Deschoemaeker (59) op de rand van het bankroet stond na anderhalf jaar wegenwerken op de Pottelberg, heeft hij ook aan zichzelf te danken. Want de man is niet mee met de tijd. "Ik kan bijvoorbeeld niet met een computer werken", zegt hij. Het moet anders, nadat een crowdfunding, duivenveiling en gift van KVK-spelers 24.622 euro opbrachten om zijn zaak te redden. Ghislain grijpt de nieuwe kans met beide handen, door zijn naambekendheid uit te spelen. De bloemist krijgt hulp van communicatiebureau Logiegrafix uit Marke. Baas Esli Logie (32) ontwierp een nieuw logo en merknaam. Heel eenvoudig: Ghislain. "Deschoemaeker bekt niet", zegt Esli. "Iedereen heeft het over Ghislain. Dus gebruiken we zijn voornaam als merknaam en een vierkant met een G in als logo. Eenvoudig en duidelijk. De nieuwe belettering is al aangebracht op de vitrine van zijn zaak en op zijn lichte vrachtwagen. Ik zorg ook nog voor een nieuwe lichtbak aan zijn zaak. Gratis, omdat het erg is wat hem overkwam."





Actie met kerstbomen

Ghislain, fris gekapt en met blozende kaken, ziet er twintig jaar jonger uit. De bloemist straalt en heeft zijn lach teruggevonden. "Al die solidariteit, het doet deugd. Er komen veel meer klanten nu. Nieuwe en jonge mensen, chapeau voor de jeugd. Ik ga nu leren hoe ondernemen echt in elkaar zit tegenwoordig. Laat ons beginnen met het aanschaffen van een computer", zegt Ghislain. Ondernemer Johan Vancoillie (47), ook van de Pottelberg, staat hem bij met raad en daad.





"De opmaak van zijn facturen kan beter en we gaan hem tonen hoe hij ze digitaal moet doorsturen", zegt Vancoillie. "Verder op de planning - met hulp van ondernemer Joeri Pauwels ook - staan de uitbouw van een site en de opmaak van een pagina op Facebook en Instagram. Wie Ghislain intikt op Google, moet meteen bij hem uitkomen. We regelen ook visitekaartjes. En we geven hem tips. Zo is Ghislain deze week met de verkoop van kerstbomen gestart. Die staan achteraan, hij moet die vooraan in zijn winkel zetten, in het zicht. Hij kan het sfeervol inkleden ook, met vuurkorven buiten. En wie hier een kerstboom koopt, kan misschien wel een glaasje jenever als dank krijgen", aldus Vancoillie.





Filmpje Unizo

Opvallend: Unizo verspreidde ondertussen een filmpje. Met vijf tips over hoe wegenwerken door te komen, aangeleverd door florist Vercamer, die óók op de Pottelberg zit. De tips: herbekijk je personeelsbestand, maak actief gebruik van sociale media, erken het belang van Google, deel je budget beter in en zorg voor een efficiënte tijdsindeling. Info: unizo.be/minderhinder.