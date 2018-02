Lyceum heeft 'coolste klas van Vlaanderen' 23 LEERLINGEN MOGEN WEEK GAAN FUIVEN IN SPANJE PETER LANSSENS

22 februari 2018

02u28 0 Kortrijk De 'coolste klas van Vlaanderen'? Die vind je in het Lyceum (Rhizo). De 23 betrokken leerlingen maakten in een wedstrijd, uit meer dan 250 inzendingen, het meeste indruk met een originele klasfoto en filmpje. Ze mogen als dank een week fuiven in Spanje. "We zijn een hechte groep, het is altijd gezellig."

Festival StressFactor LIVE zocht met CM-jeugddienst Kazou en zomervakanties Flowtrack naar de 'coolste klas van Vlaanderen'. Winnaar is de zesde klas van het vijfde jaar Latijn-Wiskunde en Wiskunde-Wetenschappen in het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen (Rhizo). De leerlingen gingen gisterenvoormiddag helemaal uit de bol met slingers, confetti en zonnebrillen, toen ze het nieuws vernamen. Want ze mogen als beloning midden augustus een week naar Spanje om er Barcelona te ontdekken, te fuiven in Lloret De Mar en er zich uit te leven in waterpark Water World. Ze overnachten in een jeugdhotel. Een topvakantie, met een totale waarde van 13.570 euro. Maar ze verdienen het helemaal. "Er ging veel tijd en energie naar hun opdracht, ze steken er met kop en schouders bovenuit. Je voelt duidelijk de 'team spirit en summervibe' in het filmpje. Het is zeer ondernemend van hen", zegt Nicolas Lambrechts van StressFactor.





Te luidruchtig

De klasgroep is nieuw sinds dit schooljaar, met leerlingen die uit andere klassen en scholen overkwamen. Wat hun prestatie nog straffer maakt. "De sfeer is door de uitdaging net veel verbeterd, we hebben elkaar echt gevonden", zeggen Max Yousif (16) en Julie Putzeys (16) uit Kortrijk, die het initiatief namen. "De hele groep zette zich hier volledig achter. Het is nooit stil in onze klas, soms zijn we zelfs te luidruchtig. En op vrijdag vind je ons vaak in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat, in café De Geverfde Vogel", lachen ze. Klastitularis Ellen Lefebvre (42) beaamt dat het nooit stil is. "Het is niet altijd makkelijk om er les aan te geven omdat ze soms zeer 'aanwezig' zijn", knipoogt ze. "Maar ze zijn enthousiast en altijd bereid om een uitdaging aan te gaan. En dat brengt sfeer. Ik ben erg blij voor hen."





Kampvuur

De klas won met een klasfoto met Maya Bay in Thailand als achtergrond en een zomers filmpje op de tonen van Danza Kuduro. Het filmpje werd onder meer opgenomen in het Lyceum en het geboortebos aan de wijk Sint-Anna, bij een kampvuur op het eind van de krokusvakantie. Ruben De Seyn (16) zette zijn drone in, terwijl ook Olivier Deman (16) meehielp. Leuk detail: leerkrachten mogen niet mee op reis. Of de leerlingen dat jammer vinden? Geen commentaar, maar hun glimlach sprak boekdelen gisteren.





