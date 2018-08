Luxeflats op vroegere ziekenhuiscampus 24 augustus 2018

02u24 0 Kortrijk Compagnie Het Zoute heeft in Kortrijk de vroegere campus Maria's Voorzienigheid van ziekenhuis AZ Groeninge gekocht. De Knokse vastgoedmaatschappij wil er onder meer luxeflats bouwen.

Het voormalige ziekenhuis, in de Loofstraat in de Doorniksewijk, gaat in elk geval tegen de vlakte. Het stadsbestuur opteert voor woningen en flats, verder eventueel enkele kantoren en mogelijk ook een supermarkt. "We zien erop toe dat het project van Compagnie Het Zoute stedenbouwkundig én architecturaal van een heel hoog niveau is", verzekert schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). Bij CD&V 4.0 zijn ze er toch niet helemaal gerust in. "Het is een gemiste kans om aan echte stadsontwikkeling te doen", vindt kandidaat Benjamin Vandorpe. "Kortrijk raakt verzadigd met luxeflats, maar kent een nijpend tekort aan betaalbare woningen. Het terrein was ook ideaal om het stadscentrum en 't Hoge beter met elkaar te linken", aldus Vandorpe.





Stad en omwonenden willen dat het beschermde park Nolf achter de vroegere ziekenhuiscampus publiek toegankelijk en groter wordt. Ze denken onder meer aan een nieuw centraal plein en paviljoen, waarin een horecazaak met terras kan komen.





Delhaize

Het park kan bovendien vier fietspoorten krijgen, bijvoorbeeld met een verbinding naar de Doorniksewijk, nabij de Wagenmakersstraat. Ook interessant: warenhuisketen Delhaize heeft een bouwvergunning op zak om de huidige Delhaize Sint-Rochus te slopen en op dezelfde plaats te vervangen door een nieuwbouw met ondergrondse parking, in de Loofstraat. Delhaize stapt mogelijk van dat plan af, omdat een nieuwe supermarkt ook op het terrein van het gewezen ziekenhuis kan. Wat het wordt, is nog niet duidelijk. Het ziekenhuisbestuur van AZ Groeninge zwijgt voorlopig over het project. Er volgen pas begin september meer details, in samenspraak met de stad en Compagnie Het Zoute en eventueel Delhaize. De werken starten ten vroegste in 2019, de eerste resultaten zijn voor 2020. (LPS)