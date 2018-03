Lunapark promoot frituur Pitstop 28 maart 2018

Frituur Pitstop in de Lange Steenstraat in Kortrijk bundelt de krachten met lunapark Sportland. Het lunapark opent op Witte Donderdag, op 29 maart. Wie er in het lunapark op het Schouwburgplein in slaagt om een petje van de frituur uit de grijpbakken te nemen, kan een waardebon van frituur Pitstop winnen. "Het is een uitstekend voorbeeld van hoe de handelaars in de binnenstad en de forains van de Paasfoor elkaar kunnen versterken", vindt frituuruitbater Dominic Creus. De actie loopt tot het einde van de Paasfoor, op zondag 15 april.





