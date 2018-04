Luid alarm deert boeven niet INBREKERS SLAAN HUN SLAG BIJ EX-INDUSTRIEEL OP DE MARIONETTEN HANS VERBEKE

04 april 2018

02u37 0 Kortrijk Inbrekers zijn afgelopen weekend opnieuw bruut tekeergegaan op de Marionetten. De bewoners, een topindustrieel op rust en zijn echtgenote, waren op het moment van de feiten aan de kust. "Ze namen voor een enorm geldbedrag aan juwelen mee", aldus de vrouw des huizes.

Een gepensioneerde topindustrieel en zijn echtgenote maakten van het paasweekend gebruik om er even tussenuit te knijpen. Maar in de nacht van zaterdag op zondag werd hun rust brutaal verstoord. "Via de alarmcentrale kregen we melding dat er was ingebroken in onze woning", zegt de echtgenote. Zij en haar man verkiezen anoniem te blijven.





Toen het koppel thuiskwam, geloofden ze hun ogen niet. "Aan de achterzijde was een raam op de benedenverdieping helemaal verbrijzeld. Ingeslagen met een zwaar voorwerp. Maar omdat het om gelaagd glas gaat, geraakten ze niet binnen. Dat lukte even later wel toen ze op een terras klommen op de eerste verdieping en daar een raam forceerden. Verwonderlijk is dat, want het raam in kwestie weegt wel honderd kilogram. Met brute kracht werd het gewoon naar binnen geduwd."





Alarm

Van zodra de gangsters binnen waren, werd het luid alarm geactiveerd. "Dat hield hen echter niet tegen. Ze zijn een minuut of tien gebleven. In een recordtempo doorzochten ze een aantal ruimtes, tot zelfs de zolder toe. Een buurman die op het geluid van het alarm was afgekomen, heeft de daders in ons huis zien schijnen met hun zaklampen, maar dat was het dan ook. Kort voor de politie hier toekwam, zijn ze gevlucht via de tuin."





Juwelen voorgoed kwijt

De gangsters - duidelijk zware jongens - gingen aan de haal met een voorraad juwelen. "Voor een bijzonder grote waarde", zucht de bewoonster. "Er zitten ook een aantal onvervangbare stukken bij, waaraan ik erg gehecht ben. De juwelen die ik zelden draag, zijn buitenshuis in verzekerde bewaring. Maar wat ik wel frequent draag, ben ik nu kwijt." Toch beseft de vrouw dat het nog erger kan. "Een vriendin van mij is enkele jaren geleden twee uur lang met een vuurwapen tegen het hoofd onder schot gehouden door inbrekers. Een dergelijke traumatische ervaring is ons gelukkig gespaard gebleven. Mijn man en ik beseffen intussen wel dat een goeie beveiliging cruciaal is, maar niet volstaat tegen gangsters die echt willen binnen geraken. Daar valt weinig tegen te doen."





Meerdere inbraken

In de buurt, op de Marionetten, werd de jongste weken en maanden al vaker ingebroken, ondanks de aanwezigheid van een actief SAVE-netwerk (Samen Alert Voor Elkaar).





"Die mensen doen wat ze kunnen maar je kan natuurlijk niet dag en nacht rondrijden in de buurt om een oogje in het zeil te houden", besluit het slachtoffer.