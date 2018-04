Luchthaven heeft nieuwe beheerder 03 april 2018

02u28 1

Het beheer en de uitbating van de luchthaven is door de nv internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem (NV ILKW) overgenomen. De aandelen zijn in bezit van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (57%), het Vlaams Gewest (33%) en de intercommunale Leiedal (10%).





Nu de luchtverkeersleider Belgocontrol al 1,2 miljoen euro investeerde in nieuwe procedures om vliegtuigen ook weer te laten landen en opstijgen bij verminderd zicht, is als gevolg de toelage van het Vlaams Gewest voor luchtvaartveiligheid van 1,2 naar 1,7 miljoen euro per jaar verhoogd. De nieuwe aandeelhouders maken nog eens 10 miljoen euro vrij. Driekwart gaat de komende twee jaar naar de modernisering zoals de komst van een nieuwe taxibaan en vliegtuigparking en de integratie van een luchthavengebonden industriezone. Verder wordt het management geprofessionaliseerd. Dirk Van Belleghem zet als nieuwe afgevaardigde van het dagelijkse bestuur de luchthaven meer op de kaart op het vlak van zakenluchtvaart. De nieuwe stijl wordt in juni gelanceerd. (LPS)