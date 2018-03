Lucardi verhuist naar Heule IJSSPECIAALZAAK VERDWIJNT NA 20 JAAR UIT EZELSGEMEENTE JOYCE MESDAG

30 maart 2018

03u04 0 Kortrijk Chocolade- en ijsspeciaalzaak Lucardi verdwijnt na 20 jaar uit het Kuurnse straatbeeld. Zaakvoerders Bram Coelembier (28) en Sanne Callens (28) openen een nieuwe winkel in Heule, vlak naast het atelier.

Het waren de ouders van Bram, Carl Coelembier en Lut Verbaeys, die 31 jaar geleden Lucardi uit de grond stampten, in de Bozestraat Heule. In zijn atelier creëerde Carl chocoladefiguren, pralines, schepijs, ijstaarten en frisco's,... die Lut dan verkocht in de winkel vlak naast het atelier, of die geleverd werden aan bakkerijen en hotels."Na 10 jaar was het de bedoeling dat Lucardi met zowel het atelier als de winkel naar Kuurne zou trekken", zegt Bram. "Mijn ouders openden er de winkel in de Heirweg. Op het perceel daarachter zou het atelier worden gebouwd. Er waren echter dringend investeringen nodig in het atelier, en aangezien het perceel in Kuurne niet snel genoeg vrij is geraakt om daar op te bouwen, hebben ze dan toch geïnvesteerd in Heule. Daardoor werken we dus al die jaren al vanuit twee locaties."





4 jaar geleden kwamen Bram en Sanne als jonge twintigers aan het hoofd van Lucardi. "Ik ben opgegroeid tussen de chocolade en het ijs. Als kleine jongen heb ik hier nog de kraan van een ijsvat opengedraaid en het hele atelier onder het ijs gezet, met dat verhaal wordt nog altijd hard gelachen. Het was de bedoeling dat ik Lucardi later zou overnemen. Een opleiding als chocolatier aan Ter Groene Poorte was dus vrij evident. Maar het is véél sneller gegaan dan verwacht, door het onverwachte overlijden van mijn mama."





Sanne staat sindsdien in de winkel, Bram roert in de chocolade- en ijspotten. "De winkel in Kuurne is wat te klein geworden om alles wat we maken te kunnen uitstallen", zegt Bram. "En het was ook wel tijd voor een vernieuwing. Aangezien we het atelier recentelijk al gerenoveerd hadden en het eigenlijk gewoon gemakkelijker werken is met het atelier en de winkel op één plaats, hebben we besloten terug te keren naar Heule, en een nieuwe winkel te bouwen naast ons atelier." De winkel in Kuurne is volgende week nog open tot en met het weekend, daarna gaat Lucardi een paar dagen dicht, om opnieuw te openen op 14 april in Heule. "Onze winkel is er dubbel zo groot, en we voorzien ook een leuk tuintje buiten waar mensen hun ijsje kunnen opeten."





Het zijn drukke dagen, deze week, met het paasweekend in aantocht. "De drukte komt wat in 'vlagen', dat is eigen aan onze branche. Nu hebben we het immens druk met paashazen en paaseitjes, met het mooie weer vliegt het schepijs dan weer vlotjes over de toonbank. Naar het einde van het jaar wordt het met Sinterklaas weer wat drukker, en dan met eindejaar komen traditioneel de drukste dagen. Ik schat dat er zo'n 20.000 mensen een stukje van onze ijsstronken eten met kerstavond. Géén gezellig familiefeest voor ons dan. Ik val meteen nadat de winkel dicht is, uitgeput in slaap in de zetel", lacht Bram.