Louis (18) rapt over overleden vader

02u28 0 Henk Deleu Louis Vandekerckhove (18) uit Bellegem heeft met 'Zwoare Verliezen' een nummer geschreven over het afscheid van zijn vader, die anderhalf jaar geleden stierf. Kortrijk Louis Vandekerckhove (18) uit Bellegem heeft met 'Zwoare Verliezen' een eerste rapnummer klaar. In het nummer vertelt hij over zijn gevoelens nadat zijn papa vorig jaar overleed aan longkanker. "Ik praat eigenlijk heel moeilijk over mijn verdriet", vertelt Louis. "Via muziek gaat dat veel bijna vanzelf. Het is mijn uitlaatklep."

Joyce Mesdag Jo Vandekerckhove, de vader van Louis.

Longkanker

Uitlaatklep

Goede reacties

"Ik krijg enorm goeie reacties op mijn nummer", zegt Louis. "Daar ben ik toch wel blij om. Dat het nummer 'bekend' wordt, hoeft voor mij niet meteen. Ik zou het liefst van al hebben dat mensen door mijn nummer wat meer stilstaan bij de pijn die sommigen doormaken als ze iemand moeten afgeven, en dat het anderen in mijn situatie kan helpen om hun verlies te verwerken."