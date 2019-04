Lokale Helden op Kortrijk ‘Muziek’ Weide Joyce Mesdag

17 april 2019

Lokale Helden, het festival waarbij lokale bands een podium krijgen, vindt dit jaar plaats op Kortrijk Weide op vrijdagavond 26 april. Stad Kortrijk slaat daarvoor de handen in elkaar met Poppunt en een aantal muziekorganisaties. Met Lokale Helden, een nationaal initiatief dat al aan de vijfde editie toe is, willen organisatoren lokale bands een duwtje in de rug te geven. Na de twee vorige edities op het Buda-eiland in 2015 en Overleie in 2017 strijkt Lokale Helden dit jaar dus neer op site op en rond Kortrijk Weide. Kortrijk Weide wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot Kortrijk Muziekweide. “Maar liefst 40 lokale muziekacts tonen het beste van zichzelf op 10 verschillende podia”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur (N-VA) “Alle genres en niveaus komen aan bod: van heavy metal tot klassieke muziek, van amateur tot geoefend muzikant. Het eerste concert start om 19u30 en de laatste noten weerklinken om middernacht. Als bezoeker ga je op muzikale ontdekkingstocht en stel je je eigen programma samen. Alle concerten zijn bovendien gratis.” Het muzikale parcours strekt zich uit van Kaffee Damast, over The Level (Howest) en Tranzit tot de voormalige loodsen van houthandel Lagae in de Karel De Goedelaan. Info en programma: www.kortrijk.be/lokale-helden