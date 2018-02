Litouwer krijgt dertig maanden voor inbraken bij Mercedes-Benz 27 februari 2018

Een 37-jarige Litouwer uit Frankrijk is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan twintig maanden effectief, voor vier inbraken bij concessiehouders van Mercedes-Benz in Roeselare en Ninove. Telkens verdwenen onderdelen zoals velgen, banden, bumpers, koplampen,... Bij de diefstallen kon vaak een Volkswagen Transporter en de Volkswagen Passat van Aleksander C. uit Parijs gezien worden. De bestelwagen bleek in Kortrijk gestolen. Zelf ontkende hij deel uit te maken van de bende die tussen februari 2016 en februari 2017 van het stelen van auto-onderdelen bij Mercedesgarages hun specialiteit maakte. Maar de rechter achtte zijn betrokkenheid bij vier van acht dergelijke inbraken bewezen. Aan Mercedes-Benz in Ninove moet hij een schadevergoeding van ruim 13.000 euro betalen. (LSI)