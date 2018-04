Lintjes als eerbetoon aan overleden papa 19 april 2018

02u32 1 Kortrijk Kathy Ollieu, Jelle Hugelier uit Marke en Hannelore Hugelier uit Ooigem verkopen witte en gele lintjes ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Ze doen dat als eerbetoon aan hun echtgenoot en vader Martin Hugelier (59), die vorige maand overleed aan kanker.

Martin kreeg pas in september vorig jaar de diagnose longkanker. "De dokters hadden er goeie hoop op dat ze de longkanker nog konden behandelen, maar nog tijdens de behandeling is die uitgezaaid naar zijn heup. Ze konden niets meer doen", zegt Hannelore.





Op de begrafenis van Martin, die een van de stichters was van toneelgroep de Planktrekkers in Aalbeke, hadden Hannelore, Jelle en Kathy Ollieu, de vrouw van Martin, witte en gele lintjes gemaakt die je kan opspelden, net zoals de roze variant die aandacht vestigt op borstkanker. "Elk type kanker heeft zijn kleur. Borstkanker is roze, longkanker is wit en botkanker geel. Op de begrafenis kon iedereen er eentje krijgen tegen een vrije bijdrage."





Na de begrafenis werd het drietal echter aangesproken door mensen die er nog eentje wilden. "Het idee om er gewoon te blijven maken voor iedereen die het ons vroeg, en op die manier wat geld in te zamelen voor Kom op Tegen Kanker, is vrij spontaan gekomen. We vragen 2 euro per lintje. We gaan het geld in het kader van de Warmste Week dan doorstorten aan KOTK. Voor pa kunnen we niets meer doen, maar misschien kunnen we door het onderzoek naar kanker te steunen, andere mensen helpen." Wie een lintje wil kopen, kan terecht op de Facebookpagina 'De Martin Ribbon'. Er werd ook een rekening geopend waarop gestort kan worden: BE73 7350 5044 7260 (JME)