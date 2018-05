Line-up nog onbekend maar al 10.000 tickets verkocht Kamping Kitsch Club breidt uit met 4 extra podia JOYCE MESDAG

30 mei 2018

14u21 0 Kortrijk De organisatie van Kamping Kitsch Club breidt het festivalterrein flink uit op de komende editie op 25 augustus. "We gaan voor 20.000 tot 25.000 bezoekers." Parkeren bij de festivalweide zal niet meer mogelijk zijn: wie met de wagen komt, zal een pendelbus moeten nemen.

Ze zien het groots bij Kamping Kitsch Club. Vorig jaar mochten de organisatoren 15.000 bezoekers ontvangen, dit jaar mikken ze op 20.000 tot 25.000 bezoekers. "Als het festival even sterk groeit als de voorbije edities, dan komen we op dat cijfer uit", zo verklaart John Noseda. "En we gaan die 20.000 normaal zeker halen, want we hebben nu 10.000 tickets verkocht. En dat terwijl we pas volgende week onze affiche prijsgeven."





"Om die stijging in aantal bezoekers te realiseren, breiden we ons aanbod uit, van 5 naar 9 podia", zegt Noseda. "Zo zorgen we voor een R&B-podium, dat we het Patserpodium dopen, naar de gelijknamige film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Zij zullen het podium 'hosten', en ze brengen ook het decor en enkele acteurs mee uit de film. Er komt een 'wrestling'-stage, waar er een ganse dag wrestling battles zullen plaatsvinden met een internationale worstel line-up. Daarnaast verwelkomen we enkele brandweerwagens van Aalst Carnaval, van waarop dj's plaatjes zullen draaien. We verwachten dat die toch wel flink wat Aalsterse bezoekers lokken. Tot slot pakken we ook uit met het Bolonaise Festival. Een spaghetti-eetfestijn dat zal opgeluisterd worden door Vlaamse Schlagerartiesten.





"Om die 9 podia en die 20 tot 25.000 bezoekers een plaats te kunnen geven, verdubbelen we het terrein in omvang. De zone die we vorig jaar als parking gebruikten, slorpen we op als festivalweide."





Dat betekent dat er op de festivalweide dit jaar geen parkeerruimte meer voorzien is. "Het is de bedoeling dat al wie met de wagen naar Kamping Kitsch komt, zijn wagen op de parking aan Xpo parkeert, en dan met onze gratis pendelbussen naar het festival komt. Ook wie met de trein plant te reizen, kan vanaf het station in Kortrijk met een pendelbus naar Evolis afzakken. Enkel wie met de fiets komt, zal tot aan het festivalterrein kunnen rijden, want daar zullen we wél stallingsruimte voor voorzien."





Dat bezoekers hun wagen tóch zo dicht mogelijk zullen willen parkeren, daar is aan gedacht. "We zullen in samenwerking met politie bewonerskaarten verdelen in de buurt. In een straal van 2 kilometer rond de festivalweide, zal niet geparkeerd mogen worden zonder die bewonerskaart. Als iemand zich niet aan die regel houdt, zal zijn wagen weggesleept worden."