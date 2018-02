Linde aan Café Rouge wordt geveld 06 februari 2018

Het Sint-Maartenskerkhofplein verliest een monumentale linde, tegenover Café Rouge.





"Uit onderzoek blijkt dat de boom hol is, waardoor de boom een gevaar voor de omgeving vormt", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "De kapvergunning is verleend. Het vellen van de linde gebeurt binnenkort. We laten begin maart ook de mo- zaïekkeien op het plein herstellen en heropvoegen. Er komt wel zeker een nieuwe linde.", aldus Herrewyn. Het Sint-Maartenskerkhofplein - met ook Café Tartine, sterrenzaak Table d'Amis en Gastrobar Gust - ligt in de schaduw van de Sint-Maartenskerk. Het wordt samen met het Vandaleplein het 'Montmartre van Kortrijk' genoemd. (LPS)