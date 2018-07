Lijst Team Burgemeester klaar: Ruth Vandenberghe als kopvrouw 19 juli 2018

02u35 0

Team Burgemeester van kopman Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.





Ruth Vandenberghe, coördinator van het inspraakproject Kortrijk Spreekt, staat op 2. Schepenen Wout Maddens en Arne Vandendriessche staan op 3 en 4. Verder in de top tien: Stephanie Demeyer, Veronique Decaluwé, Wouter Allijns, Tiene Castelein en Mohamed Ahouna en Niels Lybeer, zoon van gewezen burgemeester Lieven. Plaats 11 tot 20: Lien Claassen, Dieter D'Alwein, Nicolas Beugnies, Natacha Jaumain, Helga Kints, Madlen Aslanyan, Pieter-Jan Mollie, Bart Blondeel, Sophie Cokele van Coiffure Cleos en Arne Demyttenaere. Plaats 21 is nog vacant. Van 22 tot 40: Babette Defoort, Chantal Duck, Lucas Deneckere, Henri De Roo, Michelle Vandeplassche, Sheila Naghdipour, Fanny Leenknecht, Bert Vanhalle, Shaun Vanderplancke, Kurt Dekyvere, Cindy Frey, Anjo Wychuyse, Xavier Werniers, Rik Cannaert, Erwin Vandendriessche, Miguelle Lust, Dominique Vandecasteele, Hilde Vanderstraeten en Philippe Lagae. Raadslid Koen Byttebier duwt de lijst. Lokaal Open Vld-voorzitter Maarten Vander Stichele is er niet bij, hij focust op de verkiezingen in 2019. Heulenaar Thomas Arickx van event planner Par'azaar haakt af, wegens 'werkomstandigheden'. Cathy Jansens, coördinator van magazine Gie&Ik, is er wegens gezondheidsredenen niet bij. (LPS)