Lijk uit Leie gevist aan Reepkaai 07 augustus 2018

Aan de Reepkaai in Kortrijk werd gisterenmorgen een levenloos lichaam aangetroffen. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Duikers van de brandweer haalden het lichaam uit het water. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De politie sloot de Reepkaai een tijdje af. Voorlopig wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813, of de website www.zelfmoord1813.be. (AHK)