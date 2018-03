Lijk gevonden in Leie 21 maart 2018

Aan het Koning Albertpark in Kortrijk is gisteren namiddag het levenloze lichaam van een vrouw in het water van de Leie gevonden. Brandweer, politie en ambulance snelden ter plaatse maar konden geen hulp meer bieden.





Hoe de vrouw precies in het water belandde, is nog onduidelijk. In de buurt van de vindplaats kon de politie ook een damesfiets aantreffen. Om het lichaam uit het water te kunnen halen, werd het scheepvaartverkeer een tijdlang stilgelegd. Ook het jaagpad bleef zolang afgesloten voor fietsers en voetgangers.





Een wetsdokter moet de precieze doodsoorzaak van de vrouw proberen te achterhalen. Voorlopig wijst niets op kwaad opzet.





(LSI)