Lieven Lybeer keert CD&V rug toe MISNOEGDE EX-BURGEMEESTER STOPT EIND 2018 MET POLITIEK PETER LANSSENS

30 maart 2018

02u35 0 Kortrijk Gewezen burgemeester Lieven Lybeer (59) keert CD&V de rug toe en stopt eind 2018 met politiek. Het stemmenkanon neemt niet deel aan de verkiezingen. "CD&V erkent mij niet en toont geen respect", vindt Lybeer.

Bijna een kwarteeuw in de politiek, drie jaar waarnemend burgemeester (2009-2011) toen Stefaan De Clerck minister van Justitie was én 4.620 stemmen vanop de derde plaats met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Wat toen in Kortrijk het beste resultaat was na Stefaan De Clerck (CD&V) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Kan tellen in de politiek, maar CD&V waardeert het volgens Lieven Lybeer niet meer. "CD&V behandelt me onrespectvol", vindt de ACW'er. Zo werd hij genegeerd in de keuze voor raadsleden Hannelore Vanhoenacker, Roel Deseyn en Christine Depuydt als trekkers op de CD&V-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De spreekwoordelijke druppel is de CD&V-lijstvorming voor de provincieraadsverkiezingen.





Kop eraf

Lybeer, in 2012 vanop plaats vijf met 8.773 stemmen in de provincieraad verkozen, staat nu op plaats zeven voor de provincieraadsverkiezingen. Hij aanvaardt dat niet. "Ik pik het niet zonder overleg op een onverkiesbare plaats gezet te worden", zegt hij. "Ik laat mij niet misbruiken. CD&V schuift mij en mijn kiezers aan de kant. Ik zet mij al jaren met hart en ziel in. En ik stel altijd het menselijke en het algemeen belang voorop. Maar de wijze waarop er nu aan politiek gedaan wordt, is niet de mijne. Politiek is samen naar oplossingen zoeken, met warmte, menselijkheid en engagement. Die waarden zijn weg. Bij CD&V bestaat geen democratie meer. Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt zijn kop eraf gehakt. Diegenen die boter op hun hoofd hebben, begrijpen het nog steeds niet. Ze gaan bij CD&V nu 'wir haben es nicht gewusst' zeggen, maar ik weet wel beter."





Andere partijen

Lybeer benadrukt dat het niét zijn schuld is dat CD&V na de verkiezingen in 2012 uit het stadsbestuur werd geduwd door Open Vld, N-VA en sp.a.





Hij heeft ook zijn twijfels over de keuzes die CD&V nu maakt. "Ik kom zeker niet op mijn beslissing terug en neem stedelijk en provinciaal niet deel aan de verkiezingen", zegt Lybeer.Het stemmenkanon stopt eind 2018 met politiek, ondanks voorstellen van andere partijen. Afwachten of CD&V zijn afhaken en eerder dat van gewezen schepen Stefaan Bral (2.299 stemmen in 2012) kan opvangen. Het is duidelijk dat voorzitter Jean de Bethune momenteel moeite heeft om al zijn troepen in het gareel te houden.





Pittig detail: Lybeer bracht CD&V nog niet op de hoogte van zijn beslissing, hij communiceerde enkel via deze krant. Hij focust zich nu verder op zijn job als directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij.